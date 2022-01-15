NYT: США в диалоге с Россией придерживаются доктрины Монро

На фоне переговоров с Москвой по гарантиям безопасности США все еще соблюдают так называемую "доктрину Монро", говорится в статье в New York Times.

Журналист Питер Бейнарт обвинил американских политиков в лицемерии. Подход США к внешней политике всегда строился на принципах сфер влияния, однако Вашингтон предпочитают осуждать другие страны, которые придерживаются тех же принципов ради собственной безопасности.

Чиновники прошлой администрации Белого дома часто ссылались на доктрину Монро, считая ее актуальной в наше время, а люди Джо Байдена не стремятся прекратить экономическое принуждение находящихся в сфере интересов США стран.

В контексте переговоров по гарантиям безопасности с Москвой, а также урегулирования украинского кризиса издание сравнивает территориальную близость Украины и России и США и Мексики.

"Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде", - полагает автор. При этом отмечается, что США и Евросоюз не имеют реальной возможности каким-либо образом снизить влияние Москвы на постсоветском пространстве.

"Высшими приоритетами Америки должны быть предотвращение более масштабной войны и обеспечение того, чтобы Украина оставалась свободным обществом. И нам стоит проглотить сделку, которая молчаливо признает право вето России на военные союзы Украины", - заключил Питер Бейнарт.