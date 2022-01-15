ООН обвинила Латвию в сомнительных приемах в отношении беженцев

Политическая близорукость и отсутствие дипломатических навыков толкает страны Балтии, включая Латвию, к использованию шокирующих приемов и "сомнительных методов", чтобы опустить железный занавес на пути беженцев, пытающихся найти приют в ФРГ через территорию Беларуси.

Более того, вместе с официальной Варшавой они отказываются от помощи организаций, которые стараются помочь мигрантам застрявшим в приграничных районах, сообщило агентство по беженцам ООН и должностные лица Евросоюза, информирует в субботу латвийский новостной портал bb.lv.

В прошлом году, напоминают аналитики, через границу Латвии, Литвы и Польши со стороны РБ в Германию "искали свой европейский путь" около восьми тысяч мигрантов, многие из которых были выходцами из Ирака.

В этой опасной и сложной ситуации, в которой оказались страны ЕС, необходимы законы, при которых будет запрещено возвращение мигрантов обратно, заявила комиссар по внутренним делам ЕС Илва Ёхансоне. Понятие "возврат", по ее словам, главным образом используется, чтобы обозначить насильственный возврат беженцев через международную границу, одновременно, отказывая им в праве рассчитывать на убежище. В Брюсселе напоминают в этой связи, что в соответствии с нормами ЕС и международными договорами об ищущих убежище такой возврат иностранных граждан считается незаконным.

Правда, министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уже попыталась оправдаться, утверждая, что ее страна, якобы, выполняет все международные нормы в отношении мигрантов, которые оказываются в угрожающей жизни ситуации. Но делает это, судя по оценке экспертов, достаточно избирательно. Только ста беженцам после введения в начале августа прошлого года на берегах Даугавы чрезвычайного положения было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам, а остальные были насильно выдворены на территорию сопредельного государства.

Судя по данным местных новостных порталов, государственная пограничная охрана Латвии предлагает продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью еще на три месяца. По словам начальника погранохраны Гунтиса Пуятса, ведомство настаивает на этом, чтобы сохранить существующие инструменты "для сдерживания незаконных пересечений границы".

Кстати, буквально на днях новые факты о зверствах польских силовиков в отношении беженцев на границе с Беларусью обнародованы Следственным комитетом РБ. В ходе расследования уголовного дела польский военнослужащий Чечко, попросивший в конце прошлого года убежище в РБ, признался следователям, что с 8 июня минувшего года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи польского населенного пункта Семянувка.

Ему известно об убийстве более 240 человек. Среди убитых, по его словам, были беженцы, следовавшие через польскую границу в ФРГ, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, оказывавших помощь иностранцам. Тела погибших силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах.

Для установления объективных доказательств, сообщили юристы, в МИД Беларуси уже направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем вандализме международные структуры. Кроме того, следователи инициируют "организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу.