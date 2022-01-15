ООН обвинила Латвию в сомнительных приемах в отношении беженцев

Новости

В Китае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом 16:33
Путин поручил представить предложения по ж\д-маршруту до Баренцева моря 16:32
В РПЦ призвали не совершать в этом году крещенских купаний 16:28
Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ 16:22
Дела об аресте 8 хакеров из группировки REvil поступили в суд в Москве 16:21
Студент устроил резню в университете Токио 16:01
В Совфеде оценили слова Блинкена о готовности к диалогу с Москвой 15:35
В России упростили правила госаккредитаций образовательных учреждений 15:15
NYT: США в диалоге с Россией придерживаются доктрины Монро 15:09
Медики из США обнаружили неизвестные ранее антитела к "омикрону" 15:07
В Нидерландах частично ослабили меры изоляции 15:00
В семи регионах РФ из-за непогоды без света остались 180 тысяч человек 14:50
Минцифры может предоставить операторам частоты для 5G бесплатно 14:43
Застреливший оператора Алек Болдуин передал свой телефон следователям 14:40
Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в Актюбинской области 14:35
Опрос: Россияне выразили уверенность в развитии удаленного формата работы 14:24
Американцев призвали носить респираторы 14:20
Turkish Airlines отменила ПЦР-тесты на всех внутренних рейсах 14:14
Карацев обыграл Маррея в финале теннисного турнире в Сиднее 14:12
Путин поручил доложить о мерах по ускоренному подключению сел к интернету 13:57
В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики 13:44
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов 13:38
Более 800 вузов и филиалов будут использовать сервис "Поступление в вуз онлайн" 13:32
Погиб автор цикла "Властители рун", писатель-фантаст Дэйв Волвертон 13:23
Умер актер из "Долгих проводов" Киры Муратовой Виктор Стрижов 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
15.01.2022 16:50
Рубрика: В мире

ООН обвинила Латвию в сомнительных приемах в отношении беженцев

Текст: Юрий Сизов
 Политическая близорукость и отсутствие дипломатических навыков толкает страны Балтии, включая Латвию, к использованию шокирующих приемов и "сомнительных методов", чтобы опустить железный занавес на пути беженцев, пытающихся найти приют в ФРГ через территорию Беларуси.

Более того, вместе с официальной Варшавой они отказываются от помощи организаций, которые стараются помочь мигрантам застрявшим в приграничных районах, сообщило агентство по беженцам ООН и должностные лица Евросоюза, информирует в субботу латвийский новостной портал bb.lv.

 В прошлом году, напоминают аналитики, через границу Латвии, Литвы и Польши со стороны РБ в Германию "искали свой европейский путь" около восьми тысяч мигрантов, многие из которых были выходцами из Ирака.

 В этой опасной и сложной ситуации, в которой оказались страны ЕС, необходимы законы, при которых будет запрещено возвращение мигрантов обратно, заявила комиссар по внутренним делам ЕС Илва Ёхансоне. Понятие "возврат", по ее словам, главным образом используется, чтобы обозначить насильственный возврат беженцев через международную границу, одновременно, отказывая им в праве рассчитывать на убежище. В Брюсселе напоминают в этой связи, что в соответствии с нормами ЕС и международными договорами об ищущих убежище такой возврат иностранных граждан считается незаконным.

 Правда, министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уже попыталась оправдаться, утверждая, что ее страна, якобы, выполняет все международные нормы в отношении мигрантов, которые оказываются в угрожающей жизни ситуации. Но делает это, судя по оценке экспертов, достаточно избирательно. Только ста беженцам после введения в начале августа прошлого года на берегах Даугавы чрезвычайного положения было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам, а остальные были насильно выдворены на территорию сопредельного государства.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
Беларусь начала поиск доказательств убийств беженцев польскими силовиками

 Судя по данным местных новостных порталов, государственная пограничная охрана Латвии предлагает продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью еще на три месяца. По словам начальника погранохраны Гунтиса Пуятса, ведомство настаивает на этом, чтобы сохранить существующие инструменты "для сдерживания незаконных пересечений границы".

 Кстати, буквально на днях новые факты о зверствах польских силовиков в отношении беженцев на границе с Беларусью обнародованы Следственным комитетом РБ. В ходе расследования уголовного дела польский военнослужащий Чечко, попросивший в конце прошлого года убежище в РБ, признался следователям, что с 8 июня минувшего года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи польского населенного пункта Семянувка.

 Ему известно об убийстве более 240 человек. Среди убитых, по его словам, были беженцы, следовавшие через польскую границу в ФРГ, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, оказывавших помощь иностранцам. Тела погибших силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах.

 Для установления объективных доказательств, сообщили юристы, в МИД Беларуси уже направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем вандализме международные структуры. Кроме того, следователи инициируют "организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу.

В мире Европа Латвия Международные организации ООН Беженцы в Европе

Главное сегодня

Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов
Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах"
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Вирусолог Чумаков объяснил, почему пандемия может скоро закончиться
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках