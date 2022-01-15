Опасный для сосудов продукт оказался провокатором рака желудка

Регулярное употребление чрезмерно соленой пищи связано с возникновением ряда серьезных проблем в организме - от повышения артериального давления и заболеваний суставов до болезней почек и сердечно-сосудистой системы, предупреждают кардиологи.

Кроме того, как выяснили медики из Научно-исследовательского института Национального онкологического центра в Касиве, соль увеличивает риск развития рака желудка, передает Express.

В частности, японские исследователи пришли к выводу, что у тех людей, которые потребляют от 12 до 15 граммов соли в день, вдвое повышен риск заболеть раком желудка. Также, как показали наблюдения в течение 11 лет за тысячами добровольцев, риск онкологии выше у тех, кто курит и ест мало овощей и фруктов.

Напомним, по данным ВОЗ, в день человек может съедать без вреда для здоровья около пяти граммов соли. Сюда входит не только соль, добавленная из солонки, но и та, которую мы "берем" из продуктов.

Исследователи напомнили, что среди основных симптомов рака желудка можно выделить резкое снижение массы тела, ноющие боли, отдающие в спину, поясницу (по мере роста опухоли), кровотечения из ЖКТ, обусловленные разрушением сосудов, анемию.