Опрос: Россияне выразили уверенность в развитии удаленного формата работы

36 процентов россиян уверены, что после окончания пандемии COVID-19 увеличится численность рабочих мест в дистанционном формате.

Судя по опросу фонда "Общественное мнение" (ФОМ), чаще других такую ситуацию на рынке труда после пандемии прогнозируют молодые россияне в возрасте 18-30 лет, а также те, кто имеет высшее образование - по 51 проценту среди опрошенных.

16 процентов сограждан уверены, что после окончания пандемии численность работающих удаленно станет меньше, чем она была до ее начала. Больше других в этом уверены пожилые россияне старше 60 лет (20 процентов), а также обладатели дипломов о специальном среднем образовании (19 процентов).

28 процентов россиян не ждут каких-либо изменений в форматах трудовой занятости. Чаще других так считают россияне в возрасте 46-60 лет (33 процента) и лица, имеющие специальное среднее образование.