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15.01.2022 14:24
Рубрика: Общество

Опрос: Россияне выразили уверенность в развитии удаленного формата работы

Текст: Елена Яковлева

36 процентов россиян уверены, что после окончания пандемии COVID-19 увеличится численность рабочих мест в дистанционном формате.

Почти половина россиян на "удаленке" стали меньше следить за собой

Судя по опросу фонда "Общественное мнение" (ФОМ), чаще других такую ситуацию на рынке труда после пандемии прогнозируют молодые россияне в возрасте 18-30 лет, а также те, кто имеет высшее образование - по 51 проценту среди опрошенных.

16 процентов сограждан уверены, что после окончания пандемии численность работающих удаленно станет меньше, чем она была до ее начала. Больше других в этом уверены пожилые россияне старше 60 лет (20 процентов), а также обладатели дипломов о специальном среднем образовании (19 процентов).

28 процентов россиян не ждут каких-либо изменений в форматах трудовой занятости. Чаще других так считают россияне в возрасте 46-60 лет (33 процента) и лица, имеющие специальное среднее образование.

Общество Соцсфера Социология Экономика Работа Занятость Пандемия коронавируса COVID-19

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