Подготовленные литовскими инструкторами снайперы прибыли в Донбасс

Украинские снайперы прошли курс обучения под руководством литовских инструкторов. Они переброшены в район Светлодарска для совершения провокаций в отношении Народной милиции, сообщили в министерстве обороны ЛНР.

"По данным нашей разведки, в зону ответственности 30-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Светлодарск прибыли три снайперские пары, прошедшие обучение у литовских инструкторов", - уточнил офицер Александр Мазейкин.

В задачу снайперов входят обстрелы позиций Народной милиции. Их цель - провоцирование ответного огня, который будут фиксировать украинские военные.