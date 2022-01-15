Посольство назвало вбросом заявления Псаки о "вторжении" РФ на Украину

Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что Россия начнет военную операцию на территории Украины уже в этом месяце - самый настоящий информационный вброс и психологическое давление на Москву.

Как отметили в посольстве РФ в Вашингтоне сразу два брифинга, посвященных украинскому вопросу, состоялись в один день (14 января) в американской администрации и Пентагоне.

Российские дипломаты обращают внимание на тот факт, что американцы уже в деталях описывают сценарии провокаций, называют даты эвентуального начала "операций". "Доказательств, как водится, нет", - говорится в заявлении дипмиссии. Сообщение опубликовано в Facebook.

В посольстве добавили, что схема каждый раз одна и та же: идет "вброс" сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод. "Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем", - напомнили в представительстве МИД РФ.