Прихожан синагоги в Техасе взяли в заложники

Вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге в Техасе. Полиция эвакуировала ближайший район.

Инцидент произошел в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт в субботу утром по местному времени, сообщил источник ABC News. По словам собеседника телеканала, вооруженный подозреваемый, утверждающий, что у него есть бомбы в нескольких местах, взял в заложники раввина и еще трех человек в конгрегации Бет Исраэль. Пока неясно, насколько захватчик вооружен.

По словам источника, сестра подозреваемого является известной террористкой, которая находится в заключении на базе ВВС Карсвелл недалеко от Форт-Уэрта, и он требует ее освобождения.

Группа спецназа полицейского управления Колливилля прибыла на место происшествия в полдень в субботу и эвакуировала местных жителей. По состоянию на 13:20 по местному времени (22.30 мск) ситуация "оставалась напряженной", говорится в сообщении департамента в социальных сетях.