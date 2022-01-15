Профессор Финогенова назвала условия досрочного выхода на пенсию

Помимо этого, на два года раньше установленного срока на пенсию могут выйти граждане, потерявшие работу по независящим от них причинам. Например, из-за ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, сокращения штата.

Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке, подчеркнула Финогенова.

Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости, пояснили ранее "Российской газете" в Пенсионном фонде России. К тому же важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия.

При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. У него должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов.

Многодетные мамы тоже могут выйти на пенсию раньше. Если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, если четверо - на четыре года раньше.

Кроме того, водители общественного транспорта могут выходить на пенсию при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Те, кто работал в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, смогут выйти на пенсию в 60 лет (для мужчин) и 55 (для женщин).