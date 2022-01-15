Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с 11-й годовщиной образования ведомства.

"За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России", - сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что такая ответственная работа требует от сотрудников СК исключительной компетентности, принципиальности и верности служебному долгу. Он пожелал работникам ведомства новых достижений и всего наилучшего.