Путин поручил доложить о мерах по ускоренному подключению сел к интернету

Владимир Путин поручил правительству до 1 марта доложить о дополнительных мерах по ускоренному подключению до 2024 года к интернету в сельской местности. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам съезда РСПП.

Также указывается на необходимость рассмотреть вопрос о поддержке создания и развития дорожной, энергетической и иной инфраструктуры в технопарках, которые находятся в частной собственности, и где реализуются проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий. Президент поручил определить механизмы оказания такой поддержки. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.