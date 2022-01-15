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15.01.2022 13:50
Рубрика: Власть

Путин поручил доработать законопроект о ковид-сертификатах

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой и Совфедом, а также при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку законопроекта о ковид-сертификатах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам пленарного заседания РСПП.
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

Президент потребовал обратить особое внимание "на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций".

Кроме того, должна быть обеспечена доступность получения различными категориями граждан документов, подтверждающих проведение прививки от коронавируса или наличие медицинских противопоказаний, либо что человек переболел коронавирусом. Путин также указал на необходимость проведения оценки влияния реализации закона о ковид-сертификатах на деятельность организаций в различных отраслях экономики. Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 30 января.

Для того, чтобы закон работал, правительство должно обеспечить готовность инфраструктуры и технологий, указано в отдельном поручении президента.

Напомним, что в пятницу, 15 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что второе чтение законопроекта о ковидных сертификатах будет отложено - таково решение правительства и "Единой России" из-за новой эпидемиологической ситуации в связи с распространением омикрона.

Голикова уточнила, кто может оформить ковид-сертификат по антителам
Власть Работа власти Госуправление Пандемия коронавируса COVID-19

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