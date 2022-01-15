Радионова: В России каждый год исчезает 46 млн тонн опасного газа

За два минувших года на рекуперацию не попало ни грамма гидрофторуглерода, хотя каждый год в России импортируют 46 млн тонн этого опасного парникового газа. Об этом "РГ" сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова во время Гайдаровского форума.

Гидрофторуглерод - опасный парниковый газ. Он содержится в холодильниках, кондиционерах, разных промышленных установках. Перед утилизацией техники, содержащей этот газ, его должны откачать и провести рекуперацию. Однако ни одного акта о проведении этого процесса за два года подано не было, объяснила Радионова.

По расчетам ученых, за сто лет гидрофторуглероды оказывают вклад в глобальное потепление в 14 800 раз более значительное, чем углекислый газ.

В Роспироднадзоре полагают, что возможны два варианта загадочного исчезновения десятков тонн этого вещества. Либо при утилизации техники информация о нем не была внесена в бланки, либо владельцы техники просто не сообщали переработчикам о содержании такого опасного газа. В результате гидрофторуглерод выделяется в атмосферу, увеличивая эмиссию парниковых газов страны.

Светлана Радионова пообещала уделить особое внимание переработке технике, содержащей этот газ, и добиться ее правильной утилизации.