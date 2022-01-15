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Рубрика: Общество

Как в Москве утилизируют новогодние деревья

Текст: Ирина Огилько
Еще город сверкает новогодними гирляндами, на площадях стоят искусственные нарядные ели. Но многие москвичи уже стали избавляться от ненужных новогодних "красавиц". Помогает дать вторую жизнь таким деревьям стартовавшая в столице акция "Елочный круговорот". Сколько уже сдали елок, что из них сделают, выяснили корреспонденты "РГ", побывав на самом большом в городе пункте приема и переработки деревьев.
Фото: Константин Завражин Фото: Константин Завражин
Фото: Константин Завражин

В этом году акция "Елочный круговорот" стала еще масштабнее. По просьбам москвичей открыли 580 приемных пунктов натуральных новогодних деревьев, то есть на 30 точек сбора больше, чем год назад. И эти пункты открыты пока не номинально. Это хорошо видно по горе из почти 500 елок в пункте приема и переработки, расположенном в Ульяновском лесопарке ТиНАО, что недалеко от метро "Рассказовка". Сюда на просторную рекреационную территорию парка не только жители приносят еловый хлам, но и город свозит деревья, собранные у горожан с пунктов "Елочного круговорота". К слову, два пункта переработки расположены в Зеленограде и Кузьминском лесопарке.

Рядом с трехметровой кучей елок стоит и дробилка. Это самое мощное подобное устройство в арсенале города. За 24 часа оно может измельчить 10 тысяч деревьев. Конечно, если они есть.

Фото: iStock
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"Сейчас впервые запустим в сезоне машину для дробления", - рассказывает "РГ" заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова. На этих словах еще одно дерево, только принесенное местным жителем, отправляется в общую кучу. Интересуюсь у мужчины, почему так далеко от жилых кварталов принес ель. "Об этом пункте приема хвойных деревьев я давно знаю, - объясняет "РГ" житель Рассказовки Василий Сафрошкин. - А елку купили неудачную. До Старого Нового года дотянули и избавились: пока мишуру и игрушки снимали, почти вся хвоя обсыпалась. Вон, остов лежит, а не елка. Но внешний вид ведь не важен?".

В это время дробильная машина запускает двигатель. Пока он прогревается, водитель из кабины приноравливается к манипулятору с грейферным захватом. Сама дробилка - это большая конструкция с воронкой- приемом мусора, внутри нее спираль и измельчитель, готовая продукция вылетает через высокий желоб.

Фото: Константин Завражин

Вот лапы манипулятора опустились и выдернули из кучи остов новой елки и лежалую, но еще нарядную пихту. Исчезнув в воронке, никакой щепы из желоба не посыпалось. Следующий захват - еще пара пихт. Щепа выстрелила лишь спустя несколько минут, зато посыпалась не только опилками, но и зеленой пудрой. Эта пудра - все то, что осталось от хвои. "Дышите глубже, сплошные фитонциды в воздухе, и капли от насморка не нужны", - смеется Вера Струкова.

Фото: photoxpress
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По опыту прошлых лет елки начнут активно приносить после Крещения.

"Наша цель - сформировать у москвичей культуру потребления, приучить сортировать отходы, - продолжает специалист. - Если дерево выкинуть в контейнер у дома, оно уедет на полигон, и, вместо пользы, будет годами гнить. Наши призывы москвичи слышат, поэтому все больше елок перерабатываем. В 2016 году, когда был открыт первый пункт, собрали всего около 400 деревьев. В 2017 году - 7 тысяч деревьев. А в прошлом году утилизировали 44,5 тысячи деревьев, получив 200 кубометров щепы".

Полученную стружку отправляют в парки на подсыпку экотроп и вольерных комплексов. Часть оставляют для изготовления полезного для растений гумуса. Для этих целей щепу через небольшое время смешивают с биологическими отходами комплекса Битца. Через три года получается отличнейший плодородный почвогрунт. Он идет на столичные газоны на подкормку парковой растительности.

Фото: Валерий Бычков
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Кому в ТиНАО везти ель далеко, может принести ее к пункту приема в своем районе. Пункты - это огороженные территории, украшенные плакатами "Елочный круговорот-2022" и рисунком типовой московской семьи (мамы, папы, ребенка и собаки), несущей ель. А также подписью "Благодаря вам город станет экологичнее. Пункт приема новогодних елей на переработку". На севере столицы, один из пунктов расположен на улице Верхняя Масловка, 28, еще один - на улице Расковой, 25. А всего в Северном округе 45 таких пунктов. Не меньше их и в других округах, включая Зеленоград и ТиНАО. Найти ближайший можно здесь.

Напомним, что ненужные хвойные деревья принимают в переработку без мишуры, напыления и украшений. Продлится акция по приему хвойных до 20 февраля, но если будет необходимость, то и до середины марта.

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