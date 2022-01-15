Как в Москве утилизируют новогодние деревья

Еще город сверкает новогодними гирляндами, на площадях стоят искусственные нарядные ели. Но многие москвичи уже стали избавляться от ненужных новогодних "красавиц". Помогает дать вторую жизнь таким деревьям стартовавшая в столице акция "Елочный круговорот". Сколько уже сдали елок, что из них сделают, выяснили корреспонденты "РГ", побывав на самом большом в городе пункте приема и переработки деревьев.

В этом году акция "Елочный круговорот" стала еще масштабнее. По просьбам москвичей открыли 580 приемных пунктов натуральных новогодних деревьев, то есть на 30 точек сбора больше, чем год назад. И эти пункты открыты пока не номинально. Это хорошо видно по горе из почти 500 елок в пункте приема и переработки, расположенном в Ульяновском лесопарке ТиНАО, что недалеко от метро "Рассказовка". Сюда на просторную рекреационную территорию парка не только жители приносят еловый хлам, но и город свозит деревья, собранные у горожан с пунктов "Елочного круговорота". К слову, два пункта переработки расположены в Зеленограде и Кузьминском лесопарке.

Рядом с трехметровой кучей елок стоит и дробилка. Это самое мощное подобное устройство в арсенале города. За 24 часа оно может измельчить 10 тысяч деревьев. Конечно, если они есть.

"Сейчас впервые запустим в сезоне машину для дробления", - рассказывает "РГ" заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова. На этих словах еще одно дерево, только принесенное местным жителем, отправляется в общую кучу. Интересуюсь у мужчины, почему так далеко от жилых кварталов принес ель. "Об этом пункте приема хвойных деревьев я давно знаю, - объясняет "РГ" житель Рассказовки Василий Сафрошкин. - А елку купили неудачную. До Старого Нового года дотянули и избавились: пока мишуру и игрушки снимали, почти вся хвоя обсыпалась. Вон, остов лежит, а не елка. Но внешний вид ведь не важен?".

В это время дробильная машина запускает двигатель. Пока он прогревается, водитель из кабины приноравливается к манипулятору с грейферным захватом. Сама дробилка - это большая конструкция с воронкой- приемом мусора, внутри нее спираль и измельчитель, готовая продукция вылетает через высокий желоб.

Фото: Константин Завражин

Вот лапы манипулятора опустились и выдернули из кучи остов новой елки и лежалую, но еще нарядную пихту. Исчезнув в воронке, никакой щепы из желоба не посыпалось. Следующий захват - еще пара пихт. Щепа выстрелила лишь спустя несколько минут, зато посыпалась не только опилками, но и зеленой пудрой. Эта пудра - все то, что осталось от хвои. "Дышите глубже, сплошные фитонциды в воздухе, и капли от насморка не нужны", - смеется Вера Струкова.

По опыту прошлых лет елки начнут активно приносить после Крещения.

"Наша цель - сформировать у москвичей культуру потребления, приучить сортировать отходы, - продолжает специалист. - Если дерево выкинуть в контейнер у дома, оно уедет на полигон, и, вместо пользы, будет годами гнить. Наши призывы москвичи слышат, поэтому все больше елок перерабатываем. В 2016 году, когда был открыт первый пункт, собрали всего около 400 деревьев. В 2017 году - 7 тысяч деревьев. А в прошлом году утилизировали 44,5 тысячи деревьев, получив 200 кубометров щепы".

Полученную стружку отправляют в парки на подсыпку экотроп и вольерных комплексов. Часть оставляют для изготовления полезного для растений гумуса. Для этих целей щепу через небольшое время смешивают с биологическими отходами комплекса Битца. Через три года получается отличнейший плодородный почвогрунт. Он идет на столичные газоны на подкормку парковой растительности.

Кому в ТиНАО везти ель далеко, может принести ее к пункту приема в своем районе. Пункты - это огороженные территории, украшенные плакатами "Елочный круговорот-2022" и рисунком типовой московской семьи (мамы, папы, ребенка и собаки), несущей ель. А также подписью "Благодаря вам город станет экологичнее. Пункт приема новогодних елей на переработку". На севере столицы, один из пунктов расположен на улице Верхняя Масловка, 28, еще один - на улице Расковой, 25. А всего в Северном округе 45 таких пунктов. Не меньше их и в других округах, включая Зеленоград и ТиНАО. Найти ближайший можно здесь.

Напомним, что ненужные хвойные деревья принимают в переработку без мишуры, напыления и украшений. Продлится акция по приему хвойных до 20 февраля, но если будет необходимость, то и до середины марта.