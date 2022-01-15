Лестничный пролет моста на станции МЦД восстановят после обрушения к 17 января

Работы по восстановлению лестничного пролета мостового перехода на станции Москва-Товарная-Курская планируется завершить к понедельнику. Об этом сообщает Московская железная дорога.

Железнодорожники продолжают восстановительные работы на станции Москва-Товарная, где накануне вечером обрушился лестничного пролета пешеходного моста. Уже очистили территорию от обрушившихся элементов, начались подготовительные работы к строительству временного лестничного пролета: на месте сосредотачиваются необходимые строительные ресурсы и техника.

По прогнозам специалистов, восстановление лестничного марша завершат к 17 января 2022 года.

"В связи со сложившимися обстоятельствами выход в город на улицу Шоссе Энтузиастов временно ограничен, просим пассажиров пользоваться проходом на улицу Международная, который работает в штатном режиме, - сообщает пресс-служба железной дороги.