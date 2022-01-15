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15.01.2022 11:03
Рубрика: Власть

Наталья Сергугина: ВДНХ - вновь точка притяжения первой величины

Текст: Любовь Проценко
На главной выставке страны в 2021 году открылись новые выставочные и образовательные пространства. Подводя итоги года, заммэра Наталья Сергунина сказала: "ВДНХ - один из крупнейших культурно-исторических кластеров Москвы. Благодаря программе возрождения после периода упадка 1990-х годов выставка вновь стала точкой притяжения первой величины. Сюда приходят гулять, заниматься спортом, знакомиться с архитектурным наследием, получать новые знания и впечатления".

Она отметила, что среди главных событий для выставки за прошедший год - открытие "Союзмультпарка" и центра обучения предпринимателей "Бизнес. Техноград", а еще учреждение награды "Золотой знак ВДНХ".

В новом Музее транспорта Москвы расположилась выставка "Мечта москвича". А в Музее гаража особого назначения ФСО России можно увидеть более 50 уникальных авто- и мотоэкспонатов.

Фото: пресс-служба ВДНХ / mos.ru
Исторический ресторан "Золотой колос" отреставрируют на ВДНХ

В образовательном кластере теперь есть центр обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес. Техноград" и "Школа пекарей". Павильону № 17 "Лесная промышленность" после ремонта вернули историческое назначение - в нем открыли интерактивную галерею "Лес". В восстановленном павильоне № 11 "Металлургия" (бывший Казахской ССР) открылся выставочно-торговый центр Республики Казахстан, а принявший посетителей Дом музеев стал площадкой для показа частных коллекций со всей России.

Новинка лета- 2021 - исторический цветник около ракеты-носителя "Восток" на площади Промышленности, его воссоздали по фотографиям 1960-х годов. Кроме того, ВДНХ впервые представила гиды-путеводители по местам цветения роз и сирени. А еще в течение года здесь распустилось более двух миллионов тюльпанов, сцилл, нарциссов и других луковичных растений, порядка миллиона многолетних и однолетних цветов.

Количество высаженных на ВДНХ и в парке "Останкино" деревьев и кустарников в 2021 году увеличилось почти в четыре раза по сравнению с 2020-м. Осенью состоялась церемония высадки сада молодоженов - 40 пар, зарегистрировавших брак во Дворце бракосочетания на ВДНХ, посадили фамильные черешни. Сад заложили в 2019 году, к 80-летию главной выставки страны.

ВДНХ сегодня

• Уникальное общественное пространство более чем с 80-летней историей.

• Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк "Останкино".

• 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны.

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