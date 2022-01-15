Россияне в новогодние праздники потратили больше денег, чем в 2021 году

На что тратили деньги жители России в дни январских праздничных выходных, выяснили аналитики сервисов, входящих в экосистему Сбера. Высоким спросом пользовались одежда и обувь, туристические услуги и развлечения. Резко вырос оборот медицинских клиник.

Наиболее активно покупки на маркетплейсе совершали жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской и Самарской областей, Краснодарского края и Татарстана.

"С 1 по 9 января 2022 года интернет-пользователи в России совершили почти 22 миллиона платежей, - рассказал генеральный директор финтех-компании ЮMoney Иван Глазачев. - Совокупное число покупок и обороты онлайн-площадок выросли более чем на 40 процентов по сравнению с первой декадой 2021 года. Россиян, которые платили за товары и услуги в интернете, стало больше в 1,7 раза".

По количеству продаж в праздничные дни лидировала категория "Одежда и обувь". А наибольший рост показали турагентства: в сравнении с 2021 годом число платежей здесь увеличилось в 15 раз, а обороты - в 5,7. При этом средний чек сократился на две трети и составил 11,2 тысячи рублей. Количество оплаченных броней в отелях выросло на 74 процента.

Количество медицинских услуг, оплаченных онлайн в начале января, относительно уровня 2021-го выросло в 4,4 раза, обороты клиник - почти вшестеро. Средний чек достиг 4100 рублей. Это на треть больше, чем годом ранее.

В три раза увеличился оборот в категории игровых товаров, средний чек составил 543 рубля (на 15 процентов меньше, чем в прошлом январе). Удвоилось количество покупок билетов на развлекательные мероприятия. Продажи в сфере бытовых и бьюти-услуг выросли в 1,8 раза.

Активность потребителей на длинных выходных подтверждается и статистикой торговой площадки "СберМегаМаркет". Количество заказов в отношении "год к году" увеличилось в 9,5 раза, оборот - всемеро. Лидерами по спросу оказались продукты, бытовая техника, средства для ухода за собой, детская одежда и игрушки, а также товары для дома и животных.

"За праздники россияне купили через нашу площадку около полутора тысяч килограммов бананов, полтонны мандаринов и тонну молока, - сообщили в пресс-службе маркетплейса. - Среди товаров в категории "Бытовая техника" лидеры по спросу - микроволновые печи, электрические зубные щетки и роботы-пылесосы. Максимальная сумма заказа составила 409 тысяч 996 рублей: столько потратил житель Орска, что в Оренбургской области, купивший два холодильника и две кофемашины".

В топе среди уходовых средств - гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз и спреи для волос. В категории спортивных аксессуаров наибольшую популярность снискали массажеры и массажные подушки с подогревом для шеи и спины. Часто заказывали и витаминно-минеральные комплексы.

Любопытно, что в праздники вырос спрос на семена, средства для выращивания рассады и садовый инвентарь, удобрения и цветочные горшки.