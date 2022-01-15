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15.01.2022,  
11:34
Текст:  Светлана Цыганкова

Самолеты с миротворцами прибыли в Иваново и Подмосковье из Казахстана

Десять самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил Организация Договора о коллективной безопасности прибыли из Казахстана на аэродромы в Ивановской и Московской областях.

Фото: ООО "Военно-промышленная компания" / instagram.com/milindcom/
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На представленном видео Министерства обороны России можно понаблюдать, как грузили бронетехнику в самолеты. Всего в вывозе российских военных из Казахстана задействованы 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России. Как добавили в военном ведомстве, после прибытия миротворцев на аэродромах пройдут торжественные мероприятия, связанные с их возвращением. Затем военнослужащие совершат марш в пункты постоянной дислокации.

Ранее миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации военно-транспортными самолетами ВКС России, а подразделение миротворцев из Киргизии вернулись домой на своей штатной технике.

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Фото: Министерство национальной обороны Польши / Ministerstwo Obrony Narodowej / http://www.mon.gov.pl
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