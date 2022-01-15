Самолеты с миротворцами прибыли в Иваново и Подмосковье из Казахстана

Десять самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил Организация Договора о коллективной безопасности прибыли из Казахстана на аэродромы в Ивановской и Московской областях.

На представленном видео Министерства обороны России можно понаблюдать, как грузили бронетехнику в самолеты. Всего в вывозе российских военных из Казахстана задействованы 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России. Как добавили в военном ведомстве, после прибытия миротворцев на аэродромах пройдут торжественные мероприятия, связанные с их возвращением. Затем военнослужащие совершат марш в пункты постоянной дислокации.

Ранее миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации военно-транспортными самолетами ВКС России, а подразделение миротворцев из Киргизии вернулись домой на своей штатной технике.