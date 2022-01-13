В Иваново встретили вернувшихся из Казахстана десантников-миротворцев

Первые подразделения российских десантников, выполнявших миротворческую миссию ОДКБ, вернулись в Россию из Казахстана. Об этом сообщили в четверг вечером в Минобороны России.

Отмечается, что на аэродроме "Иваново-Северный" приземлились 4 борта военно-транспортной авиации ВКС России. При этом посадка военных транспортников выполнялась в сложных погодных условиях - при сильном боковом ветре, низкой облачности и плохой видимости. "Первые подразделения российских десантников, входящих в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, осуществили перелет четырьмя самолетами Ил-76МД с аэродрома "Алматы" в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны рассказали, что на летном поле аэродрома в Иваново состоялась торжественная церемония встречи миротворцев. "Десантники доказали, что для гвардейцев "крылатой пехоты" нет невыполнимых задач", - сказал своим бойцам при встрече врио командира Ивановского гвардейского соединения ВДВ полковник Александр Шипов.

Напомним, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января текущего года в Казахстан "для нормализации обстановки" были направлены Коллективные миротворческие силы. В состав группировки вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Киргизии. Основной задачей миротворцев из России являлась защита стратегических объектов в районе Алма-Аты. В четверг 13 января начался поэтапный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана. Он, по словам министра обороны Сергея Шойгу, должен завершиться 19 января.