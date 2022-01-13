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13.01.2022 16:32
Рубрика: В мире

Шойгу: Планируем завершить вывод миротворцев из Казахстана 19 января

Текст: Иван Петров
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. Об этом сообщает сайт главы государства.

По словам Шойгу, после соответствующих решений военные "немедленно приступили к планированию и осуществлению операции по созданию и переброске задействованных миротворческих сил ОДКБ".

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
Министры обороны стран ОДКБ подвели итоги миротворческой операции в Казахстане

Генеральный штаб Вооруженных сил России, по словам министра обороны, находится в постоянном контакте с коллегами, в том числе из Казахстана. "Организовали воздушный мост. Задействовано было более 80 воздушных судов военно-транспортной авиации. Так как надо было перебросить миротворческие силы всех стран - членов ОДКБ: это и Белоруссия, и Армения, и Киргизия, и Таджикистан, и, безусловно, контингент российских войск вместе с техникой", - рассказал Шойгу президенту детали о переброске войск в Казахстан.

"В самые короткие сроки осуществили переброску всех сил, приняли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность. Это объекты связи, энергетики, объекты, отвечающие за жизнедеятельность и дееспособность государства. По просьбам руководства Казахстана и по Вашему поручению взяли под охрану еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае их захвата террористами", - сообщил глава российского военного ведомства.

Военачальник рассказал, что в ходе операции было отработано все, что ранее практиковалось на учениях. "Это движение передовой группы, высадка первого эшелона, взятие под контроль инфраструктуры, которая позволит наладить тот самый мост и ту самую работу", - пояснил Шойгу.

Министр обороны также рассказал о том, что благодаря миротворцам казахским силовикам удалось переключиться на противостояние с бандформированиями. "Подготовлен план по передаче объектов уже под охрану и обеспечение безопасности силовыми структурами Казахстана, чего раньше сделать было невозможно. Так как в первые дни задача стояла как раз другая - высвободить их от охраны этих объектов. За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, и они активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику", - отметил глава российского военного ведомства.

На сегодняшний день, подчеркнул Сергей Шойгу, управление в Казахстане "устойчивое". "Работаем в полном взаимодействии. Утвердили решение о поэтапном выводе и передаче объектов под охрану Казахстану. Начинаем вывод сегодня. Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег - Армении, Таджикистана, Белоруссии", - рассказал министр, добавив, что киргизские коллеги выходят своим ходом - с учетом того, что они рядом находятся.

"Далее, в течение 5 дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 января", - доложил министр.

В мире экс-СССР Казахстан Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Массовые беспорядки в Казахстане

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