Суд в Москве арестовал американского пенсионера-педофила

Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении гражданина США уроженца Техаса Дэвида Томаса Барнса. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, Барнс обвиняется по двум эпизодам п "б" ч. 4 ст. 132 в насильственных действиях сексуального характера. Суд отправил его под стражу в СИЗО на 2 месяца - до 13 марта 2022 года.

По данным ТАСС, накануне правоохранительные органы сообщили о задержание в Москве американца по делу о его насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей. При этом в конце 2020 года Савеловский суд уже лишил Барнса родительских прав. Тогда же сообщалось о подозрениях в отношении американца, который мог совершить половые преступления против малолетних детей.