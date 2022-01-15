Суд в Москве отправил в СИЗО 7 хакеров из группировки REvil

Тверской суд Москвы арестовал Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева и Артема Заеца по делу хакерской группировки REvil. В настоящий момент суд рассматривает ходатайство следствия о мере пресечения для восьмого члена группировки - Даниила Пузыревского.

Ранее по этому делу были отправлены в СИЗО на два месяца еще четыре фигуранта. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 187 УК РФ - в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. Однако по данным "РГ", уже в ближайшее время им могут быть предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации и вымогательстве.

Спецоперация против российских членов REvil началась после того, как спецслужбы США передали российским коллегам информацию о личности лидера хакеров в России. Всего в Москве, Петербурге и других городах были задержаны 14 человек.