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15.01.2022 18:18
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве отправил в СИЗО 7 хакеров из группировки REvil

Текст: Иван Егоров
Фото: пресс-служба Тверского районного суда Москвы Фото: пресс-служба Тверского районного суда Москвы
Фото: пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Тверской суд Москвы арестовал Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева и Артема Заеца по делу хакерской группировки REvil. В настоящий момент суд рассматривает ходатайство следствия о мере пресечения для восьмого члена группировки - Даниила Пузыревского.

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Ранее по этому делу были отправлены в СИЗО на два месяца еще четыре фигуранта. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 187 УК РФ - в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. Однако по данным "РГ", уже в ближайшее время им могут быть предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации и вымогательстве.

Спецоперация против российских членов REvil началась после того, как спецслужбы США передали российским коллегам информацию о личности лидера хакеров в России. Всего в Москве, Петербурге и других городах были задержаны 14 человек.

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