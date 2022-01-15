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15.01.2022 21:16
Рубрика: Власть

В Главном храме ВС РФ впервые прошел Рождественский хоровой собор

Текст: Юрий Гаврилов
Рождественский хоровой собор, благословленный Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в субботу, 15 января впервые состоялся в Патриаршем Соборе Воскресения Христова - Главном храме Вооруженных сил России.

В Минобороны РФ сообщили, что на открытии хорового собора присутствовали замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Геннадий Жидко и председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий.

"В светлые рождественские дни мы становимся свидетелями зарождения новой традиции - отмечать чудо Рождества и встречу Крещения конкурсом замечательных музыкальных коллективов - Рождественским Хоровым собором!", - обратился к прихожанам Геннадий Жидко. Он пожелал участникам собора душевного исполнения, а зрителям и слушателям - наслаждения жизнеутверждающими духовными мелодиями. Замминистра выразил уверенность, что Рождественский Хоровой собор впоследствии станет не только всероссийским, но и знаковым международным песенным событием.

Проведение Рождественского хорового собора направлено на приобщение участников и гостей к многовековым традициям православия и русской духовной музыкальной культуры. А еще оно обращено к идеологии служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры.

Всего в соборе участвовали 250 человек. Были шесть хоровых коллективов: православный хор и ансамбль Инженерных войск "За веру и Отечество", хор курсантов института дирижеров Военного университета им. Святого Благоверного князя Александра Невского, центральный пограничный ансамбль ФСБ России, женский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, преображенский хор прихожан храма Христа Спасителя города Москва и хор Сольба Николо-Сольбинского женского монастыря.

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Коллективы представили программу, составленную из произведений христианской духовной музыки, и рождественские колядки. Открывал и закрывал Рождественский хоровой собор сводный хор из всех участников.

В Минобороны РФ напомнили, что на территории музейного комплекса "Дорога памяти" рядом с подмосковным парком "Патриот" сейчас проходит фестиваль "Зимняя сказка". Он будет открыт для посещения до 6 марта.

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