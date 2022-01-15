В Москве начали демонтировать новогодние уличные украшения

Уберут около тысячи елей, плакаты некоторые объемные элементы. Световые элементы продолжат украшать город до весны. Об этом сообщает журналистам столичный комплекс городского хозяйства.

"После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций, в первую очередь с улиц уберут около 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Световые конструкции будут украшать столицу до весны", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что световые конструкции - источник дополнительного освещения города и хорошего настроения горожан в короткие зимние дни, поэтому их оставят до весны.

Отметим, что всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более 4 тысяч декоративных конструкций.

После демонтажа украшения отправят на склады, где их почистят, при необходимости отремонтируют.