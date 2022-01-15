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15.01.2022 08:50
Рубрика: Общество

На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Текст: Анна Бондаренко

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС РФ, ссылаясь на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как ожидают метеорологи, циклон подойдет к берегам полуострова в воскресенье 16 января. Утром в акватории Тихого океана прогнозируется опасное волнение моря - волны будут достигать 8-10 метров. Вечером того же дня опасное явление распространится в Берингово море, сохранится оно до середины дня понедельника.

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В то же время, отмечают спасатели, "населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет", волны опасны прежде всего для находящихся в море судов.

"Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах (с возможными нефтеразливами, которые могут повлечь за собой угрозу экологической безопасности в прибрежных акваториях). В связи с этим, руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - говорится в сообщении.

Тихоокеанский циклон заденет и сушу, но оказывать влияние он будет преимущественно на территорию Алеутского муниципального округа, а также восточную часть Усть-Камчатского района. Там, по данным метеорологов, с 16 по 20 января ожидается снег, от небольшого до умеренного, сильный, порывами штормовой, ветер, метель.

Спасатели предупреждают о нарушениях в системе энергоснабжения, осложнении обстановки на дорогах, возможном падении кровли и широкоформатных конструкций.

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