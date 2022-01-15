На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на 5,5 км

Камчатский вулкан Карымский вечером 15 января выбросил пепел на высоту 5500 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС со ссылкой на информацию группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и филиала геофизической службы РАН.

Ветер уносит пепел на запад, в сторону Мильковского района, на его пути находятся села Пущино и Шаромы. Спасатели не исключают, что там выпадет небольшое количество пепла.

Справка "РГ"

Карымский - один из самых активных вулканов Камчатки. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние сто лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.