Прокуратура проверит информацию о живущем в аэропорту Магадана мужчине

Прокуратура Чукотского автономного округа организовала проверку по поводу информации о том, что в аэропорту Магадана несколько дней живет мужчина-хабаровчанин. Как сообщает ведомство, проверка будет идти на предмет нарушений трудового законодательства со стороны работодателя.

Отмечается, что ранее мужчина отправил в прокуратуру обращение, где рассказал, что компания "Арктик Кейтеринг сервис", которая наняла его для работы вахтовым методом на месторождении "Двойное" в Чаунском районе Чукотки, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора.

Обращение было перенаправлено в Государственную инспекцию труда Москвы, где зарегистрирована компания.

К настоящему времени, по словам мужчины, работодатель вышел на связь и заявил о готовности отправить его в Хабаровск.

В сообщении надзорного органа также отмечается, что информация направлена Магаданскому транспортному прокурору, а также в Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу - в своем обращении мужчина заявил о нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.