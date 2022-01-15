В Чите проверят информацию о нападении бродячих собак на детей

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю начал доследственную проверку после получения информации о нападении на читинских школьников стаи бродячих собак, сообщает ведомство.
Данные о том, что стая бездомных собак покусала двух школьников в Ингодинском районе Читы, появилась 14 января.
Следователи установят и опросят пострадавших детей и их родителей, а также получат объяснения должностных лиц, которые должны следить за безнадзорными животными.
"По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - подчеркивает региональный СК.