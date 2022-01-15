Оперштаб: В Мордовии "омикрон" может вызвать рост заболеваемости в 5 раз

В Мордовии распространение штамма "омикрон" может вызвать пятикратный рост заболеваемости COVID-19. Если сейчас в республике фиксируется 55-60 новых случаев заражения в сутки, то во время новой вспышки инфекции это число может увеличиться до 300.

Такой прогноз прозвучал на заседании регионального оперштаба. Как сообщила пресс-служба главы РМ, на сегодня в ковидных госпиталях республики находятся около 600 человек. Еще 2000 больных ОРВИ и легкими формами пневмонии лечатся амбулаторно. Но медики уже готовятся к очередной волне пандемии - новый штамм распространяется стремительно.

- Если ситуация у нас будет развиваться так, как в Европе, то в Мордовии ежедневно будет 300 случаев заражения, - отметила вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова.

Глава РМ Артем Здунов подчеркнул, что с учетом установки федерального центра регион должен быть готов молниеносно развернуть новые койки для лечения больных коронавирусом. Дополнительным ковидным госпиталем на 400 мест станет бывший корпус детской больницы в Саранске.

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин рассказал, что в период повышенной нагрузки на помощь врачам придут студенты-медики: 500 человек будут работать в поликлиниках врачами-стажерами и помощниками по аудиоконтролю за состоянием пациентов.

Дополнительный транспорт больницам выделят муниципалитеты: машины будут передаваться вместе с водителями.

Глава республиканского минздрава вновь напомнил о том, что снизить риск заражения "омикроном" поможет вакцинация. Что касается бустерной прививки, то, по словам Маркина, для ревакцинации необязательно ждать полгода - повторно привиться можно и через четыре месяца.