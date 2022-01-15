В Удмуртии из-за непогоды запретили движение грузового транспорта

В Удмуртии из-за снегопада и ветра введены временное ограничение на передвижение грузовых автомобилей. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Запрет, который будет действовать до часа ночи 16 января, касается трассы М7 "Волга" на подъездах к городам Ижевск и Пермь, объездной вокруг столицы Удмуртии, на участках федеральных и региональных дорог в шести районах.

Для обеспечения безопасности на дежурство выведены дополнительные экипажи ДПС, добавили в инспекции. Жителям региона рекомендовано в ближайшие 12 часов без крайней необходимости не выезжать за пределы своих населенных пунктов.

В социальных сетях уже появились видеозаписи огромных автомобильных заторов. Так, многокилометровая очередь из грузовиков выстроилась на дороге Воткинск-Ижевск. Проезд для легкового транспорта затруднен. Движение регулируют полиция и спасатели. Пригородные автобусные рейсы в этом направлении отменены.

Как и обещали синоптики, в Удмуртию накануне пришли снегопады. С начала января, по данным Гидрометцентра, в республике выпала месячная норма осадков.