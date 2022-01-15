В Удмуртии из-за непогоды запретили движение грузового транспорта

Новости

Минцифры может предоставить операторам частоты для 5G бесплатно 14:43
Застреливший оператора Алек Болдуин передал свой телефон следователям 14:40
Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в Актюбинской области 14:35
Опрос: Россияне выразили уверенность в развитии удаленного формата работы 14:24
Американцев призвали носить респираторы 14:20
Turkish Airlines отменила ПЦР-тесты на всех внутренних рейсах 14:14
Карацев обыграл Маррея в финале теннисного турнире в Сиднее 14:12
Путин поручил доложить о мерах по ускоренному подключению сел к интернету 13:57
В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики 13:44
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов 13:38
Более 800 вузов и филиалов будут использовать сервис "Поступление в вуз онлайн" 13:32
Погиб автор цикла "Властители рун", писатель-фантаст Дэйв Волвертон 13:23
Умер актер из "Долгих проводов" Киры Муратовой Виктор Стрижов 12:50
Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах" 12:47
В МИД России подтвердили визит председателя ОБСЕ в Москву 12:43
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучший фильм и сериал 2021 года 12:40
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ 12:26
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу 12:20
В Москве выявлено 6555 новых случаев COVID-19 12:13
Умер оператор "Холодного лета пятьдесят третьего…" Борис Брожовский 12:13
Токаев поручил установить точное количество жертв массовых беспорядков 12:11
Лукашенко: Операция ОДКБ - эффективный механизм борьбы с цветными революциями 12:04
В Москве начали демонтировать новогодние уличные украшения 11:42
Минобороны Беларуси: Миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане 11:33
Двухмесячный ребенок пострадал в результате ДТП на Варшавском шоссе 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
15.01.2022 14:30
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии из-за непогоды запретили движение грузового транспорта

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике

В Удмуртии из-за снегопада и ветра введены временное ограничение на передвижение грузовых автомобилей. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

В Сочи за ночь выпало более 100 миллиметров осадков

Запрет, который будет действовать до часа ночи 16 января, касается трассы М7 "Волга" на подъездах к городам Ижевск и Пермь, объездной вокруг столицы Удмуртии, на участках федеральных и региональных дорог в шести районах.

Для обеспечения безопасности на дежурство выведены дополнительные экипажи ДПС, добавили в инспекции. Жителям региона рекомендовано в ближайшие 12 часов без крайней необходимости не выезжать за пределы своих населенных пунктов.

В социальных сетях уже появились видеозаписи огромных автомобильных заторов. Так, многокилометровая очередь из грузовиков выстроилась на дороге Воткинск-Ижевск. Проезд для легкового транспорта затруднен. Движение регулируют полиция и спасатели. Пригородные автобусные рейсы в этом направлении отменены.

Как и обещали синоптики, в Удмуртию накануне пришли снегопады. С начала января, по данным Гидрометцентра, в республике выпала месячная норма осадков.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск Перезимовать РГ-Видео

Главное сегодня

Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы
Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах"
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Посольство назвало вбросом заявления Псаки о "вторжении" РФ на Украину
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло
В суд можно зайти в режиме онлайн