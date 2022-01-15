Польские археологи раскрыли тайну кургана в "сибирской Долине Царей"

Археологи Ягеллонского Университета в Кракове обнародовали результаты российско-польской экспедиции в "сибирской Долине Царей" - Турано-Уюкской котловине. В 2021 году в раскопанном кургане возрастом около 2500 лет обнаружены остатки женщины и набор золотых украшений, в том числе, нагрудное украшение пектораль.

Как сообщает Nauka w Polsce, исследования кургана Чинге-Тей ведутся уже два года под руководством старшего научного сотрудника Эрмитажа, кандидата исторических наук Константина Чугунова. По мнению исследователей, захоронения датируются VI веком нашей эры и принадлежат скифам.

В деревянной погребальной камере лежала 50-летняя женщина. При ней находились золотые украшения, железный нож, зеркало из бронзы и очень хорошо сохранившийся деревянный гребень с орнаментом.

"Особенно интересным артефактом является золотая пектораль, то есть навесное украшение серповидной формы. Ранее подобные предметы в курганах Южной Сибири встречались исключительно в мужских могилах", - рассказал польский археолог Лукаш Олещак.

Пектораль считалась символом принадлежности к какой-либо социальной группе или касте мужчин, и нахождение украшения в могиле женщины говорит о ее исключительной роли в жизни местных жителей. Ученые предполагают, что умершая входила в состав "посмертной свиты" князя кочевников, похороненного в данной местности.

В другой камере были найдены останки 2-3 летнего ребенка, а по периметру некрополя бронзовые наконечники и другие предметы.