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15.01.2022 11:47
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра без света остались 35 тысяч человек

Текст: Анна Юркова

В Ставропольском крае из-за обрушившегося ураганного ветра произошли отключения электроснабжения. В зоне отключения оказались 10 населенных пунктов, более 17 тысяч домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону на странице в Instagram.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Непогода свирепствует в регионе на протяжении последних нескольких часов. Порывистый ветер до 30 метров в секунду зафиксирован в Ставрополе и Шпаковском муниципальном районе. В связи с опасными метеоусловиями на территории введен режим повышенной готовности.

"В пяти муниципальных образованиях Ставрополья произошло отключение электроснабжения. В Ставрополе и Михайловске повреждены кровли 26 зданий, повалено более ста деревьев, повреждены девять автомобилей, а также фасад одного функционирующего частного детского сада из-за падения башенного крана, - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. - К сожалению, в результате рухнувшего на автомобиль дерева пострадал один человек. Он доставлен в 4-ю городскую больницу Ставрополя. Состояние пострадавшего удовлетворительное".

Сейчас движение автомобилей и пешеходов в населенных пунктах восстановлено. Отключенными от электроснабжения остаются семь населенных пунктов с населением более 35 тысяч человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"К ликвидации последствий непогоды привлечены 128 человек и 31 единица техники. Сил и средств достаточно. Должностными лицами правительства края в данный момент осуществляется объезд территорий", - добавили в МЧС.

Кстати

В случае нештатной ситуации необходимо незамедлительно набрать "01" со стационарного телефона или "101" - с мобильного.

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