В Кисловодске зарезали полуторагодовалого ребенка

В Кисловодске правоохранители задержали по горячим следам подозреваемого в убийстве полуторагодовалого ребенка - тело мальчика обнаружили в субботу утром в подъезде одного из общежитий города. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

"Установлены обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 54-летний местный житель", - рассказали в следственном ведомстве.

По предварительным данным, утром семья оставила ребенка с няней, которая проживала с сожителем, который имел судимость. Воспользовавшись отсутствием няни, он нанес мальчику ножевые ранения.

Ход расследования уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего" взял на личный контроль прокурор Ставрополья Александр Лоренц.

Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, с места происшествия изъято орудие убийства. Проводятся все необходимые следственные и проверочные мероприятия.