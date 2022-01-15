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15.01.2022 22:03
Рубрика: Происшествия

В центре Петербурга участников массовой драки сбила машина

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

На набережной реки Фонтанки в центре Петербурга произошла массовая драка, в ходе которой участников сбил автомобиль.

В Москве произошла драка со стрельбой

Судя по кадрам видео, появившегося в социальных сетях, за рулем находился один из участников потасовки. Инцидент произошел ночью. Две компании молодых людей что-то не поделили и стали решать спор кулаками.

В ходе конфликта одного из участников драки стали избивать ногами, он лежал в снегу. Видимо, в качестве поддержки, сторонники избиваемого сели за руль автомобиля и стали таранить противников. В результате один из нападавших разбил головок заднее стекло машины. После этого автомобиль уехал, а участники конфликта разошлись.

Запись инцидента возмутила пользователей соцсетей, которые пришли к выводу, что участники вели себя крайне некультурно.

Данных о состоянии пострадавших пока нет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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