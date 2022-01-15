Электроснабжение районов Ростовской области полностью восстановлено

Специалисты ростовского филиала "Россети Юг" завершили работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших от ураганного ветра районах Ростовской области.

В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, энергетики продолжают работать по индивидуальным заявкам в распределительной сети.

Напомним, что причиной нарушений электроснабжения стал штормовой ветер со снегом и дождем, обрушившийся вечером 14 января на донской регион.

Энергетики немедленно приступили к аварийно-восстановительным работам, которые не прекращались ночью и продолжались весь следующий день. В работах по восстановлению электроснабжения было задействовано более 450 специалистов в составе 148 бригад, 166 единиц техники. Для временного энергообеспечения потребителей использовались 15 резервных источников электроснабжения общей мощностью 757 кВт. Энергоснабжение региона было восстановлено в максимально короткие сроки.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону "Россети" 8-800-220-0-220.