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15.01.2022 20:15
Рубрика: Происшествия

На горнолыжной трассе в Сочи погиб сноубордист

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На горнолыжном курорте Красной Поляны в Сочи во время катания на склоне погиб сноубордист. По предварительным данным, мужчина упал вниз головой в сугроб и не смог самостоятельно выбраться.

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Очевидцы происшествия пришли к экстремалу на помощь - выкопали его. Нос и рот пострадавшего были забиты снежной крупой. Подоспевшие вскоре спасатели провели реанимационные мероприятия, но спортсмен так и не пришел в сознание. Сообщается также, что погибший родом из Воронежа, работал лыжным инструктором. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

- По факту гибели 34-летнего мужчины территориальным следственным отделом СК РФ по краю проводится проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила корреспонденту "РГ" помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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