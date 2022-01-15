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15.01.2022 09:45

Штормовой ветер накрыл южные регионы страны

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Штормовой ветер с дождем и снегом накрыл южные регионы страны 14-15 января, принеся многочисленные разрушения: падают ветви деревьев и элементы стационарных конструкций, местами нарушено электроснабжение. Энергетики перешли в особый режим работы и предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

С 14 января восстановительные работы ведутся в непрерывном режиме даже ночью. В Ростовской области основные нарушения электроснабжения пришлись на Зерноградский, Дубовский, Зимовниковский, Егорлыкский, Волгодонский и Песчанокопский районы. Здесь работы ведут 113 бригад в составе 367 человек. Используется 129 единиц техники. Задействованы 5 резервных источников электроснабжения общей мощностью 500 кВт.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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На территории Волгоградской области локальные нарушения электроснабжения преимущественно в северных районах: Алексеевском, Даниловском, Жирновском, Киквидзенском, Котовском, Нехаевском, Ольховском, Урюпинском, Новоаннинском, Новониколаевском, а также в р.п. Городище, Песковатка и на о. Сарпинском. В аварийно-восстановительных мероприятиях и осмотре поврежденных участков задействовано 34 бригады, 96 человек, 68 единиц спецтехники. Энергетики трудятся в круглосуточном режиме. Работу осложняют большие снежные заносы и продолжающийся штормовой ветер, местами достигающий 30 м/с.

В Астраханской области основные повреждения пришлись на Приволжский, Наримановский, Икрянинский, Красноярский районы. 24 бригады из 76 человек работали всю ночь. Используется 24 единицы техники. Особое внимание уделено жителям села Осыпного Бугра, Фунтово. Здесь большое количество бесхозяйных сетей и сетей сторонних организаций. Повреждения на них влекут за собой цепочку технологических нарушений.

Калмыцкие энергетики устраняют локальные нарушения электроснабжения в Сарпинском, Целинном, Кетченеровском районах Калмыкии и г. Элисте, где произошли обрывы, схлесты проводов и срывы изоляторов. Часть повреждений в Северо-Западном районе Элисты произошла на линиях, не состоящих на балансе калмыцкого филиала компании. Ремонтные бригады в составе 33 бригад, 68 человек и 34 единиц спецтехники работают в круглосуточном режиме.

Электроснабжение в ряде населенных пунктов восстановлено, однако штормовой ветер порывами и обильные осадки, продолжающиеся в регионах до сих пор, вызывают новые нарушения. Работы не останавливаются.

Диспетчерские службы филиалов взаимодействуют с представителями местных администраций для оперативного реагирования и информирования потребителей о ходе восстановительных работ. Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону "Россети" 8-800-220-0-220.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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