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15.01.2022 14:41
Рубрика: Происшествия

В Ялте ВАЗ снес дорожное ограждение и врезался в киоск

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Ялте ночью на улице Маршака водитель автомобиля ВАЗ не вписался в поворот, снес дорожное ограждение и едва не въехал в пристроенный к дому киоск "Самса". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Крым
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- По предварительным данным, машина ехала от остановки "Садовая" в сторону "Спартака", - уточнили в МВД. - На повороте водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и наехал на пешеходное ограждение.

ВАЗ получил довольно сильные повреждения: у него оторвано заднее колесо и раскурочен капот. Кузов очень сильно помят, так что привести его в товарный вид владельцу уже вряд ли удастся.

Пострадавших в ДТП нет. На месте аварии протокол на виновника ДТП оформили сотрудники ГИБДД. Нарушителю инкриминируют статью 12.33 КоАП "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

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