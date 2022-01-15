Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ

Депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал информационным давлением слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о подготовленных американцами 18 ответных сценариях в случае вторжения РФ на Украину.

- США продолжают засорять информационное пространство подобными безосновательными заявлениями и провокациями для нагнетания истерии, - заявил Дмитрий Белик RT. - Россия не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотелось Штатам, которые великодушно окажут Украине помощь в случае "российской агрессии".

Белик убежден, что дезинформационный шантаж никак не повлияют на позицию РФ, которая найдет достойный выход из ситуации даже при самых жестких безосновательных санкциях.

- Угрозы санкциями не смогут повлиять на нашу страну, мы уже научились с этим неплохо справляться, - резюмировал Белик.

По словам Виктории Нуланд, разработаны уже 18 сценариев действий на случай "российского вторжения" на Украину. Ранее в американском Госдепе называли среди них отключение РФ от международной платежной SWIFT, блокирование банковских счетов российских чиновников и компаний, а также запрет на экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. При этом санкции США и европейских стран в отношении России могут отличаться друг от друга.