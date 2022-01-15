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15.01.2022 17:43
Рубрика: Общество

В Крыму парк львов "Тайган" и зоопарк "Сказка" закрыли для посетителей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Крупнейшие на полуострове крымский сафари-парк львов "Тайган" и ялтинский зоопарк "Сказка" закрылись для посетителей, поскольку к 1 января 2022 года не успели оформить лицензии. Об этом владелец зоопарков Олег Зубков сообщил на страницах своих зверинцев в социальных сетях.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Согласно федеральному закону N 498 "Об ответственном обращении с животными", с 1 января 2022 года все зоопарки, зверинцы, цирки, зоотеатры, дельфинариумы должны были оформить лицензии. Для этого им следовало обезопасить посетителей и улучшить условия содержания животных.

Фото: Илья Изотов/РГ
Почему зоопарки в Крыму не успели получить лицензии

Но многие новые требования оказались не только сложными, но и трудно исполнимыми. В результате сразу несколько зоопарков и зооуголков оказались на грани закрытия. Например, Ялтинский крокодиляриум, где собрана самая большая видовая коллекция древних пресмыкающихся на территории России, должен обеспечить каждому нильскому крокодилу не менее 10 квадратных метров площади. А для этого надо перестроить уже существующие аквариумы и избавиться от части животных.

По словам владельца белогорского "Тайгана" Олега Зубкова, на пару 40-сантиметровых мартышек-капуцинов по новым требованиям должен быть внутренний вольер в 25-30 квадратных метров, но таких площадей им не нужно.

- Я, приехав с отдыха, закрыл ялтинский зоопарк "Сказка" и парк львов "Тайган" своим распоряжением до получения лицензий, - заявил Зубков. - Но никакого коллапса в этом не предвижу - нужно устранить последние замечания надзорных служб, а для этого нужно время.

Правда, на все время вынужденного простоя частные зоопарки лишаются единственного источника дохода, а животных по-прежнему надо кормить.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Если закрывают государственный зоопарк - всех питомцев и персонал содержат за счет государства, если закрывается частный зоопарк - он содержится за счет собственника или предприятия до тех пор, пока денег будет хватать, - отмечает Олег Зубков. - К глубокому сожалению, маленьким зоопаркам придется сокращать свои коллекции, чтобы пройти лицензирование. Причем, если сельскохозяйственных животных еще можно пристроить в фермерские хозяйства, то, к примеру, медведей и рысей никуда не определишь.

В Республике Крым 30 зоопарков, зооуголков и дельфинариев, в Севастополе - пять. И к ноябрю 2021 года Россельхознадзор выдал бессрочную лицензию только дельфинарию "Аквамарин" в Евпатории.

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