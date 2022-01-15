В Севастополе пропавшую в декабре школьницу нашли у 80-летнего пенсионера

Разыскиваемую полицией Севастополя с 27 декабря 14-летнюю школьницу нашли живой и здоровой. Оказалось, что почти три недели девочка провела у 80-летнего жителя Гагаринского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Севастополя.

Девочку последний раз видели 27 декабря после выхода из автобуса, и на ее поиски были соориентированы сотрудники уголовного розыска и подразделений по делам несовершеннолетних.

- Благодаря тщательному анализу круга общения пропавшего подростка, оперативникам удалось установить местонахождение Дианы Г., - рассказали в полиции. - Оказалось, что все время со дня своего исчезновения она находилась в квартире 80-летнего пенсионера. По его словам, он приютил девочку на некоторое время после ее настойчивых просьб. Причиной ухода из дома, как рассказала сама несовершеннолетняя, стали внутрисемейные конфликты и отсутствие взаимопонимания с матерью.

После бесед с педагогами и психологами Диану отправили в Социальный приют для детей и подростков. Тем временем сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств инцидента и отношений в семье. Предварительно установлено, что за время своего отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой преступления.