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15.01.2022 11:55
Рубрика: Происшествия

В Сочи за ночь выпало более 100 миллиметров осадков

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Курорт Сочи минувшей ночью накрыл густой снегопад. Во всех районах на уборку вышли 276 единиц техники и 415 человек, движение на федеральных трассах происходит в штатном режиме, сообщили в администрации города-курорта.

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"В предгорном селе Солохаул, расположенном в Лазаревском районе, выпало более 100 миллиметров осадков, и снег продолжает идти, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский на своей странице в Instagram. - Оперативные службы по моему поручению работали всю ночь. Все были заранее готовы, все было строго организовано. Расчистка дорог началась еще в первые часы снегопада, спецтехника на трассах работает и сейчас".

Частичные нарушения с подачей электричества зафиксированы в отдаленных селах Лазаревского района. Также локальные перебои наблюдаются в Адлерском, Хостинском и Центральном районах. Бригады оперативно приступили к восстановительным работам - устранением последствий стихии занимаются 250 специалистов и 160 единиц спецтехники. Для энергоснабжения социально значимых объектов привлекли мобильные дизельные генераторы.

Утром по расписанию на линию вышли свыше 800 единиц общественного транспорта. На некоторых маршрутах временно автобусы не подъезжают к конечным остановкам.

В таких погодных условиях спасатели рекомендуют автолюбителям выезжать исключительно на зимней резине, соблюдать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим. Эти меры помогут избежать аварий на дорогах.

Тем временем

По данным синоптиком низкая температура на курорте и снегопад сохранятся до 16 января. Все городские коммунальные предприятия работают в режиме повышенной готовности.

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