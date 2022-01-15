Врач рассказал, что делать при панических атаках

Внезапные и беспричинные приступы ужаса и тревоги, сопровождаемые частым сердцебиением, удушьем, болью в груди, головокружением, тошнотой - так выглядит паническая атака. Медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Ирина Бабкина рассказала о том, как ей противостоять.

По мнению специалистов, чуть ли не каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал паническую атаку. При этом примерно у одного из 17-18 человек она повторяется с определенной периодичностью. Чаще всего такие приступы встречаются у женщин. У мужчин же они протекают менее интенсивно.

Причины панических атак - предрасположенность (мнительность), повышенная тревожность, сильный стресс, длительное пребывание в состоянии психоэмоционального дискомфорта, общее истощение организма. Их могут также вызвать гормональные нарушения, заболевания центральной нервной системы, соматические болезни, чрезмерный прием алкоголя и наркотических веществ.

Если в течение 10 минут у человек возникает четыре из перечисленных ниже состояний, значит, скорее всего, у него паническая атака. Эти состояния - тахикардия с сильным сердцебиеним и учащенным пульсом, потливость, озноб (возможно, тремор), нехватка воздуха и даже удушье, боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки, тошнота с головокружением и предобморочным состоянием, волны жара и холода. Также у человека может быть дереализация - нарушение восприятия окружающего мира, который кажется нереальный или отдаленный, или парестезия - расстройство чувствительности, характеризующееся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, мурашек. Возможно возникновение страха смерти, сумасшествия либо опасения совершить неконтролируемый поступок.

"Важно помнить, что от этих атак не умирают, не сходят с ума и не теряют сознание", - отмечает Ирина Бабкина.

Есть четыре действия, которые способны остановить паническую атаку. Первое - надо сосредоточиться на дыхании. Сделать глубокий медленный вдох через нос до счета 4, задержать дыхание, и сделать медленный, через рот, выдох до счета 6.

Второе - стоит потрогать что-нибудь, понюхать, послушать, рассмотреть. Например, начать тщательно изучать туфли: какой у них цвет, форма, шнурки, есть ли царапины.

Третье - необходимо использовать технику мышечной релаксации. Сначала сильно напрячь, а затем сознательно расслабить одну мышцу за другой, двигаясь по всему телу.

Четвертое - обязательно подвигайтесь, даже небольшая физическая активность помогает справиться с приступом. Можно, например, приседать, отжиматься, делать взмахи руками или ногами. Главное, отвлечься от нахлынувших ощущений.

"Если у вас появились панические атаки, то нужно учиться справляться со стрессом, перенапряжением, разобраться, что на самом деле провоцирует приступы. Обязательно обратитесь к специалисту. Проблему нужно решать, сама она не исчезнет", - добавила психолог.