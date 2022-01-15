Уральским егерям выдали автоматы Калашникова для защиты от браконьеров

Чтобы пресечь нападения браконьеров на работников охотничьих угодий, правительство Свердловской области разрешило пользоваться огнестрельным оружием. Карабины "Калашников-TR3" выдали госинспекторам регионального департамента по охране, контролю и регулированию животного мира, сообщили местные власти.

С 2019 года на Среднем Урале было зафиксировано несколько происшествий, в результате которых пострадали сотрудники госслужбы. Так, за попытку остановить незаконную деятельность по ловле рыбы в Таборинском районе охотинспектор получил смертельное ранение, а год назад браконьеры обстреляли УАЗ служащих в Сысерти. "Егерь вправе применить оружие для защиты себя, а также свидетелей и понятых - это крайняя мера обеспечения безопасности, - сказал директор департамента Александр Кузнецов. - Призываю всех вести охоту по правилам, выполняя законные требования".

К слову, охраной охотничьих угодий - их площадь составляет 18 миллионов гектаров - в регионе занимается 38 госинспекторов. Все специалисты прошли обучение и получили разрешение на применение служебного оружия.