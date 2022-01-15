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15.01.2022 15:10
Рубрика: Происшествия

Уральским егерям выдали автоматы Калашникова для защиты от браконьеров

Текст: Анна Шиллер

Чтобы пресечь нападения браконьеров на работников охотничьих угодий, правительство Свердловской области разрешило пользоваться огнестрельным оружием. Карабины "Калашников-TR3" выдали госинспекторам регионального департамента по охране, контролю и регулированию животного мира, сообщили местные власти.

Фото: iStock
Мобильное приложение защитит лес от браконьеров

С 2019 года на Среднем Урале было зафиксировано несколько происшествий, в результате которых пострадали сотрудники госслужбы. Так, за попытку остановить незаконную деятельность по ловле рыбы в Таборинском районе охотинспектор получил смертельное ранение, а год назад браконьеры обстреляли УАЗ служащих в Сысерти. "Егерь вправе применить оружие для защиты себя, а также свидетелей и понятых - это крайняя мера обеспечения безопасности, - сказал директор департамента Александр Кузнецов. - Призываю всех вести охоту по правилам, выполняя законные требования".

К слову, охраной охотничьих угодий - их площадь составляет 18 миллионов гектаров - в регионе занимается 38 госинспекторов. Все специалисты прошли обучение и получили разрешение на применение служебного оружия.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Все о личном и служебном оружии

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