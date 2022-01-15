Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах"

Минцифры РФ предупреждает россиян о попытках мошенничеств с QR-кодами на портале госуслуг. Извещение об этом ведомство разослало в связи с появившейся в СМИ информацией о новой схеме злоумышленников.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что телефонные мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников портала госуслуг и просить граждан продиктовать код из СМС-сообщения - якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя.

В Минцифры напомнили, что сотрудники портала никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные.

"Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию. QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении ведомства.

О всех попытках таких мошенничеств Минцифры просит сообщать в правоохранительные органы, либо на горячую линию "Госуслуг".