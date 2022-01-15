Стало известно, почему сахар кажется вкуснее подсластителей

Врачи по всему миру призывают ограничить потребление сахара, он повышает гликемический индекс, способствует набору лишних килограммов. Пищевая промышленность предлагает множество подсластителей (стевию, аспартам, адвантам и другие), однако, несмотря на большое разнообразие таких добавок, люди все равно предпочитают пищу с обычным сахаром. Почему так происходит, выяснили американские ученые, их выводы оказались неожиданными.

Как следует из масштабного исследования, опубликованного в журнале Nature Neuroscience, выяснилось, что все дело в рецепторах, которые обнаружены в двенадцатиперстной кишке.

Организм человека ощущает сладкое благодаря специальным рецепторам на языке. Подсластитель воздействует на вкусовые рецепторы языка также, как и сахар. Но, как выяснили американские ученые из Лаборатории нейробиологии кишечника и мозга Дюкского университета, этого недостаточно.

В ходе эксперимента, исследователи кормили сладкой пищей мышей. У этих грызунов на языке нет рецепторов, позволяющих определить сладость. Мышам давали еду как с сахаром, так и с подсластителями. В ходе эксперимента грызуны с большим удовольствием ели пищу с натуральным сахаром.

Ученые стали следить за нервными клетками кишечника грызунов и выяснили, что они реагировали на сахар и подсластители по-разному. Заменитель стимулировал пуринергическую нейротрансмиссию, а сахар - глутаматергическую нейротрансмиссию. Последняя оказывает возбуждающий эффект на центральную нервную систему.

Авторы исследования полагают, что именно с этим и связана привлекательность сахара. Ученые полагают, что в будущем появится возможность синтезировать такие заменители сахара, которые могли бы не только иметь сладкий вкус, но и воздействовать на кишечник, как настоящий сахар. Это сделало бы данные вещества более привлекательными для человека и позволило бы производить сладкие продукты, которые не были бы вредны для организма.