Стало известно, почему сахар кажется вкуснее подсластителей

Новости

Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ 12:26
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу 12:20
В Москве выявлено 6555 новых случаев COVID-19 12:13
Умер оператор "Холодного лета пятьдесят третьего…" Борис Брожовский 12:13
Токаев поручил установить точное количество жертв массовых беспорядков 12:11
Лукашенко: Операция ОДКБ - эффективный механизм борьбы с цветными революциями 12:04
В Москве начали демонтировать новогодние уличные украшения 11:42
Минобороны Беларуси: Миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане 11:33
Двухмесячный ребенок пострадал в результате ДТП на Варшавском шоссе 11:25
Траты россиян на покупки и услуги в новогодние праздники выросли на 10-12% 10:43
Число пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы увеличилось до девяти человек 10:36
7-летняя блогер из России заработала 28 млн долларов 10:25
Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы 09:44
На юго-западе Москвы в крупном ДТП пострадали пять человек 09:25
Как в Москве утилизируют новогодние деревья 08:35
Блинкен обозначил готовность к диалогу США и НАТО с Россией 08:28
Эпидемиолог Руженцова: Антитела после COVID-19 атакуют живые клетки 07:58
Финансист Брагин объяснил, как будут расти ставки по вкладам в 2022 году 07:15
Посольство назвало вбросом заявления Псаки о "вторжении" РФ на Украину 07:07
Глава Сахалинской области дал УК два дня на очистку дворов от снега 06:53
Еще 18 самолетов 15 января вывезут из Казахстана в РФ технику и военных 06:50
Гинцбург анонсировал исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет 06:20
Профессор Вехов перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками 05:32
Профессор Финогенова назвала условия досрочного выхода на пенсию 04:25
Слушания в суде по делу об аннулировании визы Джоковича отложили 04:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
15.01.2022 11:10
Рубрика: Общество

Стало известно, почему сахар кажется вкуснее подсластителей

Текст: Вера Черенева

Врачи по всему миру призывают ограничить потребление сахара, он повышает гликемический индекс, способствует набору лишних килограммов. Пищевая промышленность предлагает множество подсластителей (стевию, аспартам, адвантам и другие), однако, несмотря на большое разнообразие таких добавок, люди все равно предпочитают пищу с обычным сахаром. Почему так происходит, выяснили американские ученые, их выводы оказались неожиданными.

Фото: iStock
The Lancet: Прием больших доз витамина D пожилыми повышает риск онкологии

Как следует из масштабного исследования, опубликованного в журнале Nature Neuroscience, выяснилось, что все дело в рецепторах, которые обнаружены в двенадцатиперстной кишке.

Организм человека ощущает сладкое благодаря специальным рецепторам на языке. Подсластитель воздействует на вкусовые рецепторы языка также, как и сахар. Но, как выяснили американские ученые из Лаборатории нейробиологии кишечника и мозга Дюкского университета, этого недостаточно.

В ходе эксперимента, исследователи кормили сладкой пищей мышей. У этих грызунов на языке нет рецепторов, позволяющих определить сладость. Мышам давали еду как с сахаром, так и с подсластителями. В ходе эксперимента грызуны с большим удовольствием ели пищу с натуральным сахаром.

Ученые стали следить за нервными клетками кишечника грызунов и выяснили, что они реагировали на сахар и подсластители по-разному. Заменитель стимулировал пуринергическую нейротрансмиссию, а сахар - глутаматергическую нейротрансмиссию. Последняя оказывает возбуждающий эффект на центральную нервную систему.

Авторы исследования полагают, что именно с этим и связана привлекательность сахара. Ученые полагают, что в будущем появится возможность синтезировать такие заменители сахара, которые могли бы не только иметь сладкий вкус, но и воздействовать на кишечник, как настоящий сахар. Это сделало бы данные вещества более привлекательными для человека и позволило бы производить сладкие продукты, которые не были бы вредны для организма.

Общество Здоровье Общество Наука

Главное сегодня

Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Посольство назвало вбросом заявления Псаки о "вторжении" РФ на Украину
"Газпром" подал иск к польской PGNiG для пересмотра цены
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ
Гинцбург: Пожилым лучше не вакцинироваться "Спутником Лайт"
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады