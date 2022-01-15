Токаев поручил установить точное количество жертв массовых беспорядков

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил в ходе совещания с силовыми структурами установить точное число жертв среди гражданского населения в ходе массовых беспорядков.

"По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. МВД сообщает о 17 погибших казахстанских правоохранителях, пострадали более 1,3 тысячи силовиков.

Кроме того, президент Токаев поручил секретарю совета безопасности Казахстана ускорить работу по созданию сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты переросли в массовые беспорядки. В ответ власти ввели чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.