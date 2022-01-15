Turkish Airlines отменила ПЦР-тесты на всех внутренних рейсах

Авиакомпания Turkish Airlines отменила требование о ПЦР-тесте для пассажиров всех внутренних рейсов, заявил генеральный директор компании Билал Екши.

"Требование ПЦР-теста было снято со всех наших пассажиров на внутренних рейсах. Персонального кода (HES), введенного министерством здравоохранения Турции для отслеживания перемещения зараженных людей, будет достаточно", - написал Екши в Twitter.

Что касается иностранцев, посетители должны ознакомиться с последними обновлениями о блокировке и рекомендациями по путешествиям. Ограничения на поездки в Турцию для туристов постоянно пересматриваются по мере развития международной ситуации, говорится на сайте visasturkey.com.