Ученые нашли растение, которое снижает уровень сахара в крови на 29 процентов, а также значительно снижает тягу к сладкому. Речь идет о джимнеме сильвестра или джимнеме лесной - древесном кустарнике из лесов Индии, Африки и Австралии. Его листья использовались в древней индийской медицине.

Как сообщает медицинский портал Verywell Health, последние западные исследования показывают, что джимнема может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа.

"Удивительно, но джимнема может сделать сладкие продукты менее сладкими на вкус, поэтому в конечном итоге вам захочется есть их меньше. Трава хорошо известна своей способностью уменьшать накопление жира и способствовать снижению веса благодаря свойствам, ингибирующим ферменты", - сообщают авторы.

А газета Daily Express пишет, что у людей с диабетом второго типа, потреблявших 400 мг экстракта из листьев джимнемы ежедневно на протяжении 18-20 месяцев, сахар в крови натощак снизился на 29 процентов.

Также одно из исследований показало, что, благодаря мощной антиоксидантной активности джимнемы, она может помочь предотвратить повреждение органов, часто наблюдаемое при диабете.

При этом ученые предостерегают - люди, принимающие лекарства от диабета или использующие инсулин, не должны одновременно принимать джимнему без наблюдения врача.

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