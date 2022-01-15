В Европе прошли акции протеста против ужесточения антиковидных мер

В ряде стран Европы в субботу прошли массовые акции протеста против ужесточения мер изоляции.

Тысячи людей вышли на демонстрации в городах по всей Франции, протестуя против ужесточения ограничений для непривитых. В Париже самая большая акция состоялась возле Эйфелевой башни. Она была организована по призыву Флориано Филиппо, кандидата в президенты Франции, выступающего против ЕС, сообщает AFP. Люди в толпе скандировали "Нет вакцине!" и "Свобода для Джоковича!", ссылаясь на случай с номером один в мире по теннису Новаком Джоковичем. Напомним, он отправился на Открытый чемпионат Австралии, несмотря на то что решил остаться непривитым, и теперь вступил в юридическую тяжбу с местными властями, аннулировавшими его визу.

Демонстранты надеялись превзойти порог в 105 тысяч человек, которые вышли на улицы в прошлые выходные. Некоторые из них, возможно, были мобилизованы заявлением Макрона, сказавшего в газетном интервью на прошлой неделе о том, что он хотел "разозлить" непривитых новыми ограничениями, пока они не получат вакцину. Однако на акции в субботу собралось около 54 тысяч противников "пропуска здоровья". Всего по всей Франции прошло 170 демонстраций и митингов.

В субботу в стране вступила в силу мера, которая деактивирует выданные правительством "медицинские карты" для десятков тысяч людей, которые не получили бустерную прививку в течение семи месяцев после первого курса вакцинации. Около 560 тысяч человек, чей курс вакцинации не завершен, могут потерять свой "пропуск здоровья". Документ, который дает доступ в общественные места, такие как бары и рестораны, будет преобразован в "пропуск вакцины" в соответствии с законом, который в настоящее время обсуждается в парламенте страны.

Тысячи людей вышли в субботу на улицы столицы Австрии в знак протеста против планов правительства ввести обязательные прививки от коронавируса. "Правительство должно уйти!" - скандировали манифестанты на акции протеста, которая прошла в центре Вены. Парламент Австрии должен проголосовать на следующей неделе по этому вопросу, который поляризовал страну из-за роста числа случаев коронавируса.

В ноябре правительство Австрии объявило о четвертом национальном карантине и заявило, что сделает прививки обязательными для всех австрийцев, став первой страной Европейского Союза, которая намерена сделать это. Опрос журнала Profil показал, что 51 процент австрийцев выступают против введения обязательных прививок с февраля, из них 34 процентов являются противниками обязательной вакцинации в целом. Опрос также выявил, что 45 процентов австрийцев выступают за обязательную вакцинацию.