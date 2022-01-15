В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана задержали бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева.

"Были задержаны бывший вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - цитирует ТАСС заявление Агентства.

По данным ведомства, в отношении Карагаева постановлением суда санкционировано содержание под стражей сроком на два месяца.

Скачки цен на топливо стали одним из поводов для демонстраций, переросших в массовые беспорядки в Казахстане.